Po grozljivki v Velenju se zdravi na mariborski psihiatriji

Novembra lani je 22-letni Mihdet Zelenkić razgrajal po Velenju. Udaril je policistko in jo lažje poškodoval, policisti pa so uporabili električni paralizator in potem vanj izstrelili še nekaj nabojev. Ker je bil v času dejanja neprišteven, tožilstvo zanj predlaga ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja.