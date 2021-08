Mislim svoje mesto: Kisle kumare ali kvašene murke?

Zasledil sem vest, da v Mariboru pogosteje kot prej zmerjajo in napadajo policaje in mestne redarje. Ali vi tudi? Gre za ljubljanske kisle kumarice ali mariborske kvašene murke? Ker so v Ljubljani policaji imeli veliko opraviti s protestniki, še posebej ko je bilo protestiranje (protiustavno) omejeno in celo prepovedano, si lahko mislimo, da je bilo zmerjanja, žaljenja in fizičnih stikov med policaji in civili še več kot v Mariboru.