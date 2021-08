V prvem primeru so na podlagi zbranih obvestil in izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov v predkazenskem postopku ugotovili, da je hudodelska združba najmanj od leta 2020 do 2021 na ozemlju Slovenije pripravljala, organizirala in izvrševala kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Z zbranimi dokazi je kriminalistom uspelo ugotoviti in dokazati najmanj štiri kazniva dejanja organizirane kriminalitete. V vsem tem času je bilo dokazano, da so najmanj za 116 tujcev iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša organizirali prepovedane prehode meje in prevoze preko Slovenije, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana je preiskavo, ki jo je usmerjalo pristojno državno tožilstvo v Ljubljani, vodil zoper pet oseb, ki so tvorile mrežo hudodelske združbe. Na ozemlju Slovenije so se ukvarjali z izvrševanjem kaznivih dejanj, pri tem pa so imeli posamezni člani hudodelske združbe določene vloge.

Za pot iz BiH do Italije so terjali okoli 3500 evrov Ugotovili so, da na območju Slovenije hudodelsko združbo vodi državljan Slovenije, stanujoč na območju Ljubljane. Na območju Italije pa so jo vodili najmanj trije neidentificirani člani. Vsak izmed članov v združbi je imel točno določeno vlogo, pri čemer so proti nezakonitemu plačilu tujce, ki niso imeli dovoljenja za vstop in bivanje v Sloveniji, preko Bosne in Hercegovine ter Hrvaške nezakonito spravljali na ozemlje Slovenije. Nato so jih po njej prevažali, jim pomagali pri skrivanju in jih nezakonito vozili na območje Italije. Kazniva dejanja so po navedbah policije izvrševali na tak način, da je obstajala resna nevarnost za življenje ljudi. Kot so ugotovili, so tujci za nezakonito pot plačali precejšnje zneske, za pot iz BiH do Italije okoli 3500 evrov. Kriminalisti so s prikritimi preiskovalnimi ukrepi pridobili pomembne informacije in dokaze zoper člane hudodelske združbe. V okviru preiskave je potekalo tudi mednarodno sodelovanje z Italijo preko obstoječih policijskih kanalov za operativno izmenjavo podatkov ter na podlagi izdanega evropskega preiskovalnega naloga.

Zaslužili so najmanj 406.000 evrov Ljubljanski kriminalisti so 10. maja izvedli zaključno akcijo, v kateri so prostost odvzeli trem osebam, državljanoma Slovenije in državljanu BiH in jim odredili pridržanje zaradi iskanja in zasegov predmetov, ki so bili uporabljeni pri kaznivem dejanju (dokumenti, zapiski, notesniki, beležke, telefoni, denar, zemljevidi z označenimi prehodi državne meje s Hrvaško, potrdila o prejemu denarja ter drugo dokumentacijo). Zasežene predmete so ovrednotili in analizirali s posebnimi postopki, ki zahtevajo specialistična znanja, postopki pa so dolgotrajni. Osumljence so privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper vse tri odredil pripor. Glede na število prijetih ilegalnih pribežnikov obstaja velika verjetnost, da so člani hudodelske združbe z izvrševanjem kaznivih dejanj pridobili najmanj 406.000 evrov protipravne premoženjske koristi.