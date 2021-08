»Zaradi mnogih pravnih in vsebinskih nedoslednosti v sicer kratki noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z devetimi členi, zaradi odsotnosti argumentov v oceni stanja, zaradi odsotnosti obrazložitev potreb po drugačnem pravnem urejanju področja, zaradi opustitve mednarodnih primerjalnih ureditev področja, zaradi nejasnih in tudi neizvedljivih določb novele in zaradi neskladnostih novele z določbami resolucije o normativni dejavnosti se ob branju novele ni moč izogniti vtisu o njeni nestrokovni in površni pripravi,« je zapisal predsednik DeSUS Ljubo Jasnič v pismu, ki ga je v imenu DeSUS naslovil na ministra za zdravje Janeza Poklukarja.

Jasnič: Novela zakona ukinja avtonomijo ZZZS Kot je navedel, novela zakona predlaga bistveno spremembo sedanjega sistema upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije (ZZZS) in ukinja avtonomijo ZZZS, kot ju določa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Slovenski sistem upravljanja sredstev zdravstvene blagajne je primerljiv z ureditvami v primerljivih sistemih zdravstvenega varstva (Nemčija, Avstrija,..). V teh sistemih zdravstvenega varstva ima država vlogo sprejemanja zakonov in predpisov ter odpravljanja morebitnih motenj v sistemu, nima pa vloge upravljavca zdravstvene blagajne. Upravljanje ZZZS in s tem sredstev zdravstvene blagajne je torej urejeno po načelu samoupravljanja plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar se odraža v sestavi skupščine in upravnega odbora ZZZS. Vlada lahko v sedanji skupščini sodeluje na delodajalski strani le kot eden izmed plačnikov prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer s štirimi predstavniki med 20 predstavniki delodajalcev, 25 pa je predstavnikov zavarovancev. V upravnem odboru sodelujejo tudi predstavniki ZZZS.