Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu bo sredi dneva in popoldne kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 29, v alpskih dolinah okoli 21 stopinj Celzija.

Obeti: Do četrtkovega jutra bodo padavine zajele zahodno Slovenijo in se čez dan razširile proti vzhodu, vmes bodo tudi nevihte. Zvečer bodo padavine oslabele. V petek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Severno od naših krajev potuje vremenska motnja, ki deloma vpliva tudi na vreme pri nas. Nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma hladen in še dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo precej sončno in večinoma suho. Drugod bo več oblačnosti, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.