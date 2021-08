»Ob zaostrovanju spopadov smo vse bolj zaskrbljeni za afganistanske civiliste v Laškar Gahu. Zadnja poročila kažejo na 118 ranjenih in 40 ubitih civilistov v zadnjih 24 urah, medtem ko talibani nadaljujejo napade na kopnem, afganistanska vojska pa jih skuša odbiti. ZN pozivajo k takojšnji prekinitvi ognja na urbanih območjih,« je na Twitterju zapisala misija ZN v Afganistanu (Unama).

Oblasti so ob tem prebivalce prestolnice province Helmand pozvale, naj zapustijo domove. »Prosim, čim prej odidite, da lahko začnemo operacijo,« je povedal vojaški poveljnik, general Sami Sadat po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. »S talibani se borimo, kjerkoli so. Borili se bomo z njimi in niti enega talibana ne bomo pustili živega,« je še poudaril.

Letalski napadi na položaje talibanov

Direktor ene od lokalnih radijskih postaj je povedal, da so bili spopadi davi zelo intenzivni. Afganistanske in ameriške letalske sile so izvajale napade na položaje talibanov. Spopadi so potekali v bližini zapora v mestu ter sedeža policije in obveščevalnih agencij. Talibani oblegajo tudi mesto Herat v istoimenski provinci na severozahodu države. Afganistanske oblasti so sporočile, da je vojska talibane pregnala iz več delov tega mesta, med drugim iz bližine letališča. Več sto prebivalcev Herata je ob uspehih vojske s streh vzklikalo Alah akbar oziroma bog je velik, navaja AFP.

Vir v tamkajšnji bolnišnici je povedal, da so v zadnjih šestih dneh sprejeli 24 trupel in skoraj 200 ranjenih ljudi. Med žrtvami so bili pripadniki varnostnih sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Spopadi so se v zadnjih dneh zaostrili tudi v okolici mesta Kandahar, ki je prestolnica istoimenske province. Vir na tamkajšnjem zdravstvenem ministrstvu je sporočil, da so v zadnjih dneh zabeležili 28 smrtnih žrtev in 191 ranjenih.

Talibanski uporniki so od začetka maja, ko so se ameriške in druge tuje sile začele umikati iz države, osvojili večino podeželskih območij. Zdaj pa so se osredotočili še na prestolnice provinc, kjer so naleteli na večji odpor.