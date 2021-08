Tragedija. Tako so slovenski tekmovalki na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman ter njun trener Stjepan Janić ocenili nastop v kajakaških dvojcih, ki se je končal klavrno. Potem ko sta bili v polfinalu blizu uvrstitve v finale, kamor so vodila prva štiri mesta, sta se tik pred ciljem prevrnili. Tako nista ostali le brez načrtovanega finala, ampak celo brez uvrstitve. Ker nista prečkali ciljne črte, ju je vodstvo tekmovanja diskvalificiralo in nista smeli nastopiti v finalu B.

Celo žena ni verjela v novo kombinacijo Pet let trdega dela je bilo vloženega v načrt, da osvojita olimpijsko kolajno v Tokiu. Potem ko je bila Špela Ponomarenko Janić deset let kot edina slovenska slovenska kajakašica na divjih vodah osamljena v mednarodni konkurenci, se je njen mož Stjepan Janić po četrtem mestu na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janieru odločil, da sestavi kajakaški dvojec z Anjo Osterman, prav tako Primorko iz Kopra. Medtem ko je celo žena Špela dvomila, da bo kombinacija z enajst let mlajšo Ostermanovo uspešna, je Stjepan tako verjel v novo zasedbo dvojca, da je naročil nov čoln, še preden je o novi posadki obvestil nadrejene. Kombinacija je hitro postala zgodba o uspehu z osvajanjem kolajn na največjih tekmovanjih, čeprav je Špela že dvakrat mama – sinu Adamu in hčerki Sofii – in ima tako še obilo družinskih obveznosti. V minulih petih letih jima je šlo vse po načrtu, nato pa se je zalomilo na tekmi kariere, na kateri sta odločno merili na kolajno. »Eden najtežjih trenutkov moje kariere. V najslabšem možnem trenutku se mi je pripetilo to, kar se mi ni v vsej karieri. Žalostna sem. Vse skupaj bo težko preboleti. Pogoji so bili zaradi valov težki, proti koncu ni bilo več usklajenosti. Naenkrat sva se znašli v vodi. Ker sem imela veslo v zraku, se nisem mogla uloviti. Če se ne bi prevrnili, bi zadržali četrto mesto, ki je vodilo v finale,« je povedala izkušena 39-letna Špela Ponomarenko Janić, ki je obveznosti vrhunske športnice in mame kombinirala tudi tako, da sta jo pozimi na pripravah v topli Avstraliji in poleti v Bohinju spremljala otroka, zraven pa je bila v vlogi varuške tudi njena mama. Za obe tekmovalki je najbolj boleče, da sta po letih, ko sta nizali uspeh za uspehom, ostali celo brez uvrstitve. »Voda je bila razburkana, valovi so naju premetavali. Sploh ne vem, kaj se je zgodilo, vem pa, da so se najine sanje razblinile. Kar padli sva v vodo. To je šport. Treba bo dvigniti glavo in iti naprej,« je dodala 28-letna Anja Osterman. Preseneča, da sta imeli težave na valovih, saj tudi doma v Kopru trenirata na razburkanem morju.