Šišova so pogrešali od ponedeljka, ko se po jutranjem teku ni vrnil domov in se ni oglašal na mobilni telefon. Danes so ga našli mrtvega v enem od parkov nedaleč od njegovega doma v ukrajinski prestolnici.

Policija je zaradi suma, da gre za umor, že sprožila preiskavo. Kot so zatrdili, bodo temeljito preiskali vse sledi, vključno z morebitnim umorom, ki bi ga morilci skušali prikazati kot samomor.

Kot je na družbenem omrežju Telegram sporočila beloruska skupina Pomlad (Vjasna), so prijatelji Šišova povedali, da so ga zadnje čase med tekom zasledovali »tujci«.

Beloruski avtoritarni voditelj Aleksander Lukašenko vse od množičnih protivladnih protestov, ki so sledili lanskim predsedniškim volitvam, z vso silo zatira vsakršen upor in kritiko režima. Številni Belorusi so zato v minulem letu zbežali v tujino, večinoma v sosednje Ukrajino, Poljsko in Litvo.