V spektakularni, skoraj hollywoodskega filma vredni akciji je v začetku februarja letos srbska policija razbila kriminalno združbo, prijela pa tudi njenega vodjo, domnevno enega najnevarnejših ljudi srbskega podzemlja, 36-letnega Veljka Belivuka, ter njegovo desno roko, 30-letnega Marka Miljkovića. Pol leta so na tožilstvu za pregon organiziranega kriminala zbirali dokaze in prejšnji teden spisali 322 strani dolgo obtožnico zoper enaintrideset obtoženih. V njej jim očitajo pet umorov, proizvodnjo in prodajo mamil in orožja, ugrabitev in posilstvo, poroča srbski Kurir. Obenem so prijetim podaljšali pripor.

S trupli so se fotografirali

Srbski mediji so vse od februarja dalje polni podrobnosti zverinskih umorov kavaškega mafijskega klana s sedežem v Črni gori. Nad svojimi žrtvami, povečini pripadniki konkurenčnih kriminalnih tolp, so se znašali v hiši groze v Ritopeku, kjer so si najprej vzeli čas za dolgotrajno mučenje, njihova trupla pa razkosali. »Najprej smo jim s sekiro odsekali glavo, sledile so roke in noge, potem smo jim odstranili notranje organe, meso pa ločili od kosti,« je policiji nečloveške zločine opisal Bojan Hrvatin, julija letos zadnji aretirani pripadnik klana. Z glave so odstranili kožo in lase, saj da so se dlake rade zataknile v industrijski napravi za mletje mesa, kamor so romali njihovi ostanki. Na mesoreznici so preiskovalci našli biološke sledi več žrtev. Zmleto meso, kosti in druge ostanke so skrbno pospravili v vrečke in jih odvrgli v Donavo. Po vsakem od umorov so s solno kislino in belilom očistili napravo in celoten bunker. Prejšnji teden so medije preplavile grozljive fotografije žrtev, ki so si jih pripadniki klana pošiljali prek kriptiranih aplikacij. V slogu lovcev na trofeje so pozirali z odsekanimi glavami in drugimi kosi telesa. In če so si v kriminalnem podzemlju s tem prislužili dodatne točke, jih bo to zdaj stalo nekaj dodatnih let zapora.