Hišne preiskave in zasegi konoplje

Primorski policisti so opravili tri hišne preiskave na območjih Kopra, Ilirske Bistrice in Kozine. Odkrili so dva »laboratorija« za gojenje konoplje in poželi 626 sadik. Šestintridesetletnega osumljenca iz Kozine še iščejo, 57-letnega Srba pa so prijeli. Gre za starega znanca policije in sodišč, ki so ga iskali tudi Hrvati.