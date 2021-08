#foto Zastoji na meji ustavili življenje v Beli krajini

Takšnega kaosa, kot so ga doživljali minuli konec tedna ob večkilometrskih kolonah vozil na mejnih prehodih v Beli krajini, tamkajšnji prebivalci ne pomnijo. Po mnenju sogovornikov so za to krivi zaostreni pogoji za prestop meje, neodgovorni ljudje, ki na mejo pridejo brez potrebnih dokumentov, pa tudi neprimeren sistem preverjanja dokumentacije na hrvaški strani.