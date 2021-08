Evropa – dediščina humanistov

Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU je v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma na ogled dokumentarna razstava Evropa – dediščina humanistov. Potujoča razstava predstavlja učenjakinje in učenjake po izboru 22 držav. Razstava predstavlja predvsem bolj ali manj pozabljene začetnike evropskega razumništva, ki je svojo vitalnost potrdilo z idejami, zazrtimi v prihodnost. Vsaka država je izbrala dva učenjaka, ki sta se v obdobju med 15. in 18. stoletjem zavzemala za kritično mišljenje, demokracijo, človeško dostojanstvo, strpnost, večjezičnost in emancipacijo ter tako utemeljila sodobno Evropo. »Predstavljene humaniste od sedanjosti ločuje več stoletij, a nekatere misli se zdijo izjemno sodobne,« so zapisali v Cankarjevem domu. Na razstavi se evropskim humanistom pridružujeta tudi vodilni slovenski protestant Primož Trubar in najizrazitejši humanist prvih treh desetletij 16. stoletja na Slovenskem Avguštin Prygl.