Digitalno, elektronsko, biometrično

Hrvati so včeraj dobili nove elektronske, biometrične osebne izkaznice. Seveda so v trdni obliki, za prijeti v roke. Kot naša digitalna potrdila. Menda naj bi nove osebne izkaznice olajšale prehod meje, so se pohvalili hrvaški politiki. Morda pa potem ne bo več šesturnih zastojev, a?