Glede na slabo igro, ki jo je Olimpija prikazala na dveh tekmah z malteško Birkirkaro in Radomljami, je presenetila s predstavo na derbiju z Mariborom in prišla do zaslužene ter prestižne zmage. Čeprav v Ljubljani vsakega pol leta spreminjajo ekipo, zmagujejo na derbijih, saj je na zadnjih 13 dvobojih Maribor slavil le enkrat – septembra 2019. Ne glede na to, kakšna je ljubljanska zasedba, se ekipa zna nabrusiti za velike tekme in Mariborčani imajo vse večji kompleks pred Olimpijo. Mariborska obramba ni bila pripravljena na visoke podaje z desne strani ljubljanskega napada, saj so Ljubljančani vse tri gole dosegli z glavo, od tega dva iz prekinitev v režiji strelca Antonia Delamee Mlinarja, sicer centralnega branilca, ki je znova potrdil sloves nebeškega skakalca.

Olimpija veliko trenira prekinitve »Na treningih smo veliko vadili prekinitve. V pravem trenutku sem bil na pravem mestu. Bili smo zelo homogeni in agresivni, saj smo od prve minute vedeli, kaj hočemo, zato smo po taktični plati odigrali super tekmo. Tega sem še bolj vesel kot svojih dveh golov. Razlog za našo boljšo predstavo je, da smo končno igrali v Stožicah in v večernem terminu. Ne smemo biti evforični, trdo moramo delati naprej, saj je v četrtek nova pomembna evropska tekma za nas igralce in tudi klub, da nekaj naredimo v Evropi,« je izpostavil Savinjčan Antonio Delamea Mlinar, boljši del štoperskega para v navezi z Urošem Korunom, ki si je privoščil nekaj naivnih napak glede na svoje izkušnje. V obrambi je Olimpija dobivala skok in pod taktirko vratarja Vidmarja ohranjala mirnost. Ključ uspeha je bila zvezna vrsta, kjer Tomić spet postaja narekovalec ritma, neumorni razbijalec napadov tekmeca in graditelj igre. Elšnik v bolj ofenzivni vlogi je bil podajalec pri dveh golih, Kapun pa kljub počasnosti boljši, kot smo ga bili vajeni v zadnjem času. Olimpija je lahko po bokih razvijala protinapade v režiji okrepitev Aldairja in Ziljkića, ki sta imela pomoč v bočnih branilcih Boakyeju in Pavloviću (veliko boljši od Glihe). Manjka klasični napadalec golgeter, saj sta nakupa Petrova in Špeharja maček v žaklju, zato v tej vlogi po sili razmer igra Nukić, ki pa se bolje znajde na krilu. Novi trener Savo Milošević je po mučenju na Malti dvignil ekipo, obenem pa se zaveda, da bo težje kot na derbijih zmagovati na majhnih tekmah.