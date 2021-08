Toliko o prostem prehodu meje

Zgodba o nenormalnih gnečah na meji s Hrvaško, ko so z mejnega prehoda Vinica poročali celo o šestih urah čakanja, ni zgodba o navalu turistov na hrvaško obalo. Ni zgodba o nesposobnih policistih na eni ali na drugi strani meje. Ni zgodba o domnevnem kolapsu nekega hrvaškega sistema za vnos potnikov. Niti ni zgodba o tem, da je naša južna meja schengenska in da se Hrvati na vse kriplje in pretege trudijo dokazati, da znajo obvladovati schengenske meje, saj naj bi se ta kmalu prestavila še nekoliko južneje. Če bi bilo zgolj zgoraj opisano, bi imeli običajne gneče. So bile tudi predlani. Samo ne tako hude.