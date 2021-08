Letošnji festival v Trnovem bo potekal malce drugače kot sicer. Kot so na facebooku zapisali organizatorji, so vsi koncerti namenjeni le članom društva, vsakdo pa se lahko na vhodu brezplačno včlani v društvo. Na tak način bo festival postal prireditev zaprtega tipa, kar pomeni, da zanj ne veljajo omejitve preverjanja PCT-pravil.

Program festivala bo pester. V sredo bo nastopil posavski kvartet Lilith Cage. V prihodnjih dneh se bodo zvrstili štiričlanski šentjurski band Hogminister s hard rock glasbo, petčlanska kamniška zasedba Before Time z mešanico funka in rocka ter s pridihom psihedelije in sodobnega indie zvoka, lendavska skupina Eyecontact, štiričlanska zasedba KiNG FOO, big band profesionalnih in šolajočih se glasbenikov Bend-it! Orchestra s pevko Manco Kozlovič ter trio the tree man band in duo Skad & k Ren. Nastopili bodo tudi celjski rock trio Tidal Waves in skupina Seven days In May. Številne večere burleske in kabareta bo z Glam Night pričarala Glam Squad Burlesque, kjer se bodo mešali ples, kabaret, bleščice, pernate boe in svilene rokavičke. V petek, 13. avgusta, bo dvorišče in dvorano trnovskega prizorišča zavzel dogodek Friday the 13th – Metal Edition. Na zadnji avgustovski dan bo nastopila skupina Gigutke s slovensko-balkanskim folk jazzom.

Organizatorji obiskovalce naprošajo, da na dogodke prihajajo s kolesom ali peš ter da upoštevajo pravila nočnega miru.