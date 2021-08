»Razlog za trenutne razmere v naši državi je, da je bila odločitev nenadna,« je o umiku ameriških sil iz Afganistana v parlamentu povedal afganistanski predsednik Ašraf Gani. Dodal je, da je ZDA posvaril, da bo umik imel posledice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V državi se medtem spopadi med talibani in afganistansko vojsko še naprej stopnjujejo. V zadnjih dneh so talibani okrepili ofenzive na mesta Laškar Gah, Kandahar in Herat, sicer prestolnice treh provinc. Talibani so ponoči sprožili koordinirane napade mestno središče in zapor v prestolnici province Helmand, Laškar Gah. Pred tem je afganistanska vlada na območje poslala več sto vojakov. »Afganistanske sile so na kopnem in z letalskimi napadi odvrnile napad,« je iz Helmanda na jugu države sporočila vojska.