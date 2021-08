Slovenski rekorder Luka Janežič je na olimpijskih igrah v Tokiu v polfinalu teka na 400 m zasedel 15. mesto in je po pričakovanju obstal v polfinalu. Tekel je svoj najboljši izid sezone 45,36 sekunde v prvi od treh skupin, v kateri je bil sedmi. Dosežek ga je povsem zadovoljil, tako da dobre volje zapušča Tokio.

»Večerni tek me je povsem zadovoljil. Vesel sem, da sem bil še hitrejši kot dopoldne. Glede na sezono bi marsikdo rekel, da tega ne bom zmožen, a sem dokazal, da še vedno sodim med najboljše na svetu. Pričakovanja sem definitivno izpolnil, nazadnje sem bil tako hiter leta 2018. Veseli me, da sem na najpomembnejšem tekmovanju dosegel dva osebna izida sezone, kar je tisto, kar nekaj šteje,« je bil zadovoljen Janežič.

V polfinalni skupini in tudi med vsemi v polfinalu je bil najhitrejši Kirani James iz Granade s 43,88 sekunde, kar je dobrih osem desetink slabše od svetovnega in olimpijskega rekorda Južnoafričana Wayda van Niekerka z OI v Riu de Janeiru (43,03). Na teh OI pred petimi leti je bil James drugi, medtem ko je olimpijski naslov osvojil leta 2012 v Londonu, svetovni prvak pa je postal leta 2011 v Daeguju.

»Rio je bil popolnoma druga zgodba«

Janežič je bil na prvi progi v uvodni polfinalni skupini in bi moral za preboj v finale zasesti eno izmed prvih dveh mest ali pa biti izmed preostalih vsaj drugi najhitrejši po času. To je bila glede na njegovo letošnjo sezono, v kateri ga je dolgo pestila poškodba, praktično nemogoča naloga. Petindvajsetletni član celjskega Kladivarja je slovenski rekord tekel leta 2017 v Monaku, ko so mu namerili 44,84 sekunde. Temu času se je letos najbolj približal najprej v kvalifikacijah v japonski prestolnici, ko si je polfinale zagotovil s 45,44 sekunde in 18. izidom.

Za zdaj 25-letnega atleta so bile to druge olimpijske igre. Janežič je na OI leta 2016 v Riu prav tako izpadel v polfinalu in osvojil 17. mesto v Riu, a je bil kar precej hitrejši. »Rio je bila popolnoma druga zgodba. Takrat sem bil zelo mlad, tako da je bil že sam nastop nekaj posebnega. Res sem bil hitrejši, a nato imel obilo zdravstvenih težav, tako da lahko rečem, da je bilo veliko težje obdobje od Ria do Tokia kot pred njim. Sem pa ponosen, da sem kljub temu še vedno tu,« je sijal od ponosa slovenski rekorder.

Po odličnih dosežkih v mladosti se je, kot sam priznava, spogledoval, tudi z evropskim rekordom, toda nato so se mu zaradi številnih poškodb načrti podrli: »Lahko rečem, da sem se zdaj vrnil in začenjam novo zgodbo. Če se bo uspešno odvijala, lahko v Parizu pričakujem še kaj več. Vztrajati pa mislim tudi do Los Angelesa. Če bi le znali izpeljati sezone brez poškodb.«

Janežič, evropski prvak za mlajše člane leta 2017 je bil na SP najvišje v dvorani leta 2017 v Birminghamu, kjer je bil sedmi, na prostem pa na 28. mestu v Pekingu leta 2015. Na evropskih prvenstvih je bil najbližje odličju v dvorani leta 2019 v Glasgowu, kjer je bil četrti, mesto nižje pa letos v poljskem Torunu. Na EP na prostem je bil dvakrat peti, leta 2016 v Amsterdamu in v Berlinu leta 2018. Tega leta je bil polfinalist tudi na dvoranskem SP v Birminghamu, kjer je končal na sedmem mestu in za las zgrešil finale. Med letoma 2017 in 2019 je bil najboljši slovenski atlet leta, lani je bil varovanec trenerja Roka Predaniča v tem točkovanju drugi.