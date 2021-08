Višja svetovalka črnomaljskega Razvojno informacijskega centra Bela krajina Barbara Vraničar je za STA ocenila, da je bila lanska turistična sezona v Beli krajini izjemna, saj so se slovenski turisti zaradi epidemije covida-19 v večji meri odločali za obisk domačih turističnih območij.

Po podatkih Statističnega urada RS so v letošnjem prvem polletju zabeležili 28 odstotkov več obiska oz. prenočitev kot v enakem lanskem obdobju. Po podatkih s terena dobro zasedenost beležijo v kampih in glampingih, medtem ko je proste sobe v hotelih in gostiščih lažje najti.

Za razliko od lani letos opažajo izjemno rast števila potovanj proti Hrvaški, kar ugotavljajo tudi kot tranzitno območje na poti proti sosednji državi. Podobno kot lani pa tudi letos največ gostov v Belo krajino prihaja zaradi oddiha v mirnem okolju, dejavnega turizma in območnega raziskovanja.

Najbolj zasedeni so nastanitveni objekti ob Kolpi. Veliko povpraševanja beležijo tudi pri drugih nastanitvenih objektih, kot so počitniške hiše in kmetije z nastanitvijo. »Naše analize kažejo na rast povpraševanja po aktivnem in sproščujočem oddihu, za katerega Bela krajina ponuja široko in kakovostno paleto različnih možnosti za preživljanje prostega časa,« je dodala Vraničarjeva.

O turističnih bonih je povedala, da je za njihovo unovčevanje še vedno veliko zanimanja. Te unovčuje večina domačih gostov, letos izdane turistične bone pa največ namenjanju plačilu hrane, pijače in najemu športne opreme.

Opozorila je tudi na novosti v belokranjski turistični ponudbi. V Črnomlju so namreč nedavno odprli novo turistično točko oz. mestno Zakladnico, »ki predstavlja izhodiščno točko turističnega pohajkovanja po Črnomlju oz. po preostalih znamenitosti in priložnosti turistične Bele krajine«. Ob svoji stalni razstavi kulturne in naravne dediščine ter drugih zanimivosti, kot so replike zanimivih najdb, pa omogoča tudi digitalni interaktivni sprehod.

Med drugimi turističnimi novostmi je navedla še Presta pot, Otonovo pustolovščino, Trip in the bag in Metliško pustolovščino. Bela krajina je od letos bogatejša tudi za tri digitalizirane objekte kulturne dediščine in sicer črnomaljskega in metliškega gradu ter taborskega obzidja v Semiču.

V Beli krajini so turistom sicer na voljo trije glampingi in 12 kampov. Nekateri kampi ponujajo kombinacijo klasičnega kampa, glampinga in postajališč za avtodome. Nastanitev je možna še v hotelih, apartmajih in na turističnih kmetijah. Celotno območje premore približno 2200 stalnih ležišč.

Med belokranjskimi turističnimi načrti je še Vraničarjeva navedla podaljšanje turistične sezone in »proaktivno povezovanje s ponudniki prek skupnih produktov z namenom povečanja dodane vrednosti turizma v Beli krajini«.