Tiskovni predstavnik japonske vlade Katsunobu Kato je danes dejal, da je beloruska tekačica »izrazila namen, da bo zaprosila za azil«. V primer so vključili tudi Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Več podrobnosti pa ni znanih.

Atletinji sta vizum pripravljeni ponuditi Češka in Poljska, poroča britanski BBC. Češki zunanji minister Jakub Kulhanek je v nedeljo pojasnil, da ji ponujajo vizum za vstop na Češko, kjer bi lahko nato vložila prošnjo za mednarodno zaščito. »Naše veleposlaništvo v Tokiu je pripravljeno pomagati,« je dodal po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

Slovenski premier Janez Janša pa je v nedeljo tvitnil, da je Timanovska dobrodošla v Sloveniji.

V nedeljo je bila Timanovska že na letališču, da bi zapustila Tokio, a se je odločila ostati in zaprositi za pomoč Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Mok je v nedeljo v kratki izjavi zapisal, da je videl poročanje medijev in da je beloruski olimpijski komite že prosil za pojasnilo. Ta pa je svoje dejanje pojasnil s tem, da je Timanovska ostala brez mesta v reprezentanci zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja.

Štiriindvajsetletnica je v nedeljo dejala, da so jo najprej na hitro brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 400 metrov, potem ko ena izmed njenih reprezentančnih kolegic ni mogla nastopiti. Beloruski mediji so njeno potezo obsodili in dejali, da nima ekipnega duha, kasneje pa je sledila izključitev iz reprezentance v Tokiu.

Športnico sicer podpira beloruska športna solidarnostna organizacija (BSSF), ki podpira domače športnike, ki so jih zaprli ali jim onemogočili ukvarjanje s športom zaradi njihovega političnega mišljenja. Organizacija je bila ustanovljena avgusta 2020, potem ko so nekateri športniki javno protestirali proti ponovni izvolitvi Aleksandra Lukašenka.

»Boji se pritiskov na svojo družino v Belorusiji, to je trenutno njena glavna skrb,« je za BBC povedal Anatol Kotau iz BSSF.

Do poskusa domnevne prisilne vrnitve atletinje v Belorusijo je bila kritična tudi beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki je opozorila, da primer spominja na ugrabitev letala družbe Ryanair konec maja. Takrat so beloruske oblasti aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča in njegovo partnerko, ki sta bila na letalu, ki so ga prisilili v pristanek v Minsku.

Tihanovska je na Twitterju še pozvala IOC k uvedbi preiskave proti beloruskemu olimpijskemu komiteju in zagotovitvi varnosti vseh beloruskih športnikov.