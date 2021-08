Gorenjska avtocesta zaradi nesreče zaprta pri Hrušici proti Karavankam

Zaradi prometne nesreče in trčenja dveh vozil je zaprta gorenjska avtocesta na Hrušici proti Karavankam. Tovorna vozila ostanejo na avtocesti in na Lipcah nadaljujejo vožnjo do kraja nesreče-zanje obvoza ni. Za osebni promet je obvoz skozi Jesenice, z avtoceste zapeljejo na Lipcah, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.