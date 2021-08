Olimpija ni več brezdomec, potem ko je uvodni tekmi državnega prvenstva odigrala v gosteh, evropsko preizkušnjo pa v Šiški. Največji slovenski derbi je bila prva tekma v Stožicah po obnovi igralne površine, ki bo v naslednjih tednih zelo obremenjena, saj bodo v Ljubljani evropsko tekmo z Rosenborgom igrale tudi Domžale, v začetku septembra pa tudi reprezentanca s Slovaško in Malto. Tekma se je začela z minuto molka v spomin na Mariborčana Ivana Toplaka, nekdanjega golgeterja Maribora, Olimpije in Crvene zvezde ter selektorja jugoslovanske reprezentance, ki je umrl v 90. letu.

Tri goli Olimpije z glavo

Glede na trenutno formo je Maribor v derbi vstopil kot favorit, čeprav je izpadel iz Evrope, saj je proti Hammarbyju prikazal veliko boljšo predstavo kot Olimpija na Malti. Na igrišču je bilo nato razmerje povsem drugačno. Tekmo sta obe ekipi začeli v visokem ritmu, v prvem polčasu je boljši vtis pustila Olimpija, pri kateri sta bila defenzivna vezista Tomić in Kapun, medtem ko je imel kapetan Elšnik bolj ofenzivne naloge. Bojeviti Ljubljančani so v primerjavi z Mariborčani lažje prihajali do strelov proti golu Juga, ki je bil premagan v 27. minuti po mojstrovini Nukića, a je bil vodja ljubljanskega napada nedovoljenem položaju. Nezanesljiva mariborska obramba je klonila v 37. minuti, ko je Elšnik izvedel prosti strel, v dvoboju centralnih branilcev Delamee Mlinarja in Voloderja pa je bil uspešnejši ljubljanski, ki je po nebeškem skoku žogo z glavo poslal za hrbet Juga, ki je obstal na črti. Maribor, ki je Olimpiji puščal veliko prostora, je bil premalo konkreten, ko je prišel 30 metrov od gola Ljubljančanov. Trener Simon Rožman je ob robu igrišča kričal in mahal z rokami, a igra gostov je bila brezidejna in šablonska, zato v prvem polčasu niso sprožili niti enega strela proti golu Vidmarja.

Potem ko je Maribor na začetku drugega polčasa preko Alvirja zapravil prvo priložnost gostov na tekmi, je Olimpija v petih minutah dosegla dva gola in tako nadaljevala festival doseganja zadetkov z glavo. V 51. minuti so Ljubljančani izvedli šolsko akcijo, v kateri je bil Aldair podajalec, Ziljkić, poletna okrepitev iz banjaluškega Borca, pa strelec z glavo ob neodločnem kapetanu gostov Milcu. Ker je bil Maribor v šoku, je razigrana Olimpija dosegla še tretji gol, ki je bil kopija prvega. Elšnik je bil podajalec, tokrat iz kota, Delamea Mlinar pa je suvereno preskočil Voloderja in zadel z glavo. Maribor se je v tekmo vrnil s pomočjo VAR v 66. minuti, potem ko sodnik Kajtazović najprej ni dosodil prekrška nad Požeg Vancašem, zanesljivi realizator enajstmetrovke pa je bil Vrhovec. Ljubljančanom so pohajale moči, a je bil Maribor preslab, da bi ogrozil zasluženo zmago gostiteljev, ki so zapravili še nekaj priložnosti za višjo zmago. Olimpija je po treh slabih predstavah navdušila z učinkovitostjo in kolektivno igro. Simon Rožman, trener Maribora, je športno priznal poraz: »Čestitam Olimpiji, izkoristili so prekinitve. Imeli smo premalo udarcev na gol. Ljubljančani so imeli svoj dan, mi žal ne. Moramo biti boljši.«