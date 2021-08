Kot je v današnjem sporočilu za javnost zapisala Prelesnikova, je to poudarila "zaradi interesa javnosti po objektivni obveščenosti in nepravilnih ter nedopustnih trditev nekaterih vodilnih politikov o vlogi Informacijskega pooblaščenca v inšpekcijskem postopku zoper NIJZ."

Informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem postopku glede aplikacije po njenih pojasnilih ni še ničesar odrejal, saj se je z aplikacijo seznanil le iz medijev, pojasnil na poziv v postopku pa še ni prejel.

"Nesodelovanje NIJZ z Informacijskim pooblaščencem pri razvoju aplikacije, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, je zaskrbljujoče," je poudarila Prelesnikova.

Medtem ko ima Informacijski pooblaščenec po njenih besedah odprta vrata vsem zavezancem in posameznikom in tako letno izda preko 1200 pisnih mnenj in 100 pripomb na predloge zakonodaje, pa v primeru PCT aplikacije ni bil vprašan za mnenje, niti od NIJZ še ni prejel odgovorov na poziv.

Prelesnikovi se zdi nepojmljivo, da se breme neustreznosti aplikacije pripisuje organu, ki z aplikacijo sploh še ni bil seznanjen, zgolj zaradi opozoril o nujnosti spoštovanja zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, ki je sicer zaradi evropske uredbe o varstvu podatkov, znane pod kratico GDPR, enotna za vse države članice.

"Organi EU so večkrat poudarili, da pravna podlaga obstaja le za uporabo EU COVID potrdil za namene prehajanja meje, da pa morajo države članice, če bi želele ta potrdila uporabljati tudi za druge namene, sprejeti ustrezno nacionalno zakonodajo, ki bi to dopuščala," je pojasnila Prelesnikova in dodala, da v Sloveniji tak zakon ni bil sprejet.

Kot je izpostavila, so različni predstavniki oblasti nepravilno zatrjevali tudi nezmožnost in nezakonitost preverjanja osebnih izkaznic oseb, ki predložijo svoje PCT potrdilo.

Informacijski pooblaščenec je namreč že aprila lani ob uvedbi časovnih omejitev nakupovanja v trgovinah jasno povedal, da pravne osebe, ki jim predpis nalaga preverjanje pogoja povezanega z identiteto posameznika, to vsekakor lahko zakonito storijo z vpogledom v osebni dokument posameznika. Enako je tudi v primeru izkazovanja izpolnjevanja pogoja PCT, kjer se zaradi morebitnih zlorab potrdil lahko zahteva vpogled v osebni dokument.