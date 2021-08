Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je kot slavnostni govornik zavzel za povezovanje in sodelovanje in v tem kontekstu podprl nadaljevanje širitve EU na zahodni Balkan. Spomnil je, da je to tudi prioriteta slovenskega predsedovanja Svetu EU. »Pomembno pa je tudi nadaljevanje dialoga med Unijo in Rusijo,« je poudaril.

Dogovor med predsednikoma obeh držav, Borutom Pahorjem in Vladimirjem Putinom, da bi vsakoletno slovesnost pri Ruski kapelici poimenovali dan slovensko-ruskega prijateljstva, je po Počivalškovih besedah »še en korak sodelovanja in dialoga naših dveh narodov v prid miru in prijateljstva«.

Slovenija bi lahko »odigrala aktivno vlogo« tudi pri reševanju geopolitičnih vprašanj, »kjer so ključne velesile«. »Naša država ima dovolj znanja in še več gospodarskih rezultatov, da se aktivno vključi v to igro velikih,« je izjavil Počivalšek. »Kombinacija naše zgodovine in našega dolgoročnega gospodarskega napredka na samem zahodu slovanskega sveta nam daje pogum, da se ponudimo za točko prijateljstva in miru,« je dejal.

Slovesnosti, ki je bila letos posvečena več obletnicam, med njimi 200. obletnici udeležbe ruskega carja Aleksandra I. na ljubljanskem kongresu in 30-letnici samostojnosti Slovenije, se je udeležil tudi slovenski predsednik Pahor. V spomin na ruske vojake je položil venec.