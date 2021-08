Nekdanji generalni direktor RTVS Igor Kadunc zavrača očitke svojega naslednika Andreja Graha Whatmougha, ki jih je ta navedel v predlogu za razrešitev direktorice TVS Natalije Gorščak. Navedba Graha Whatmougha »absolutno ne drži«, je Kadunc zapisal na svojem blogu. V planu za leto 2019 je imela TV Slovenija na voljo 45,2 milijona evrov za variabilne stroške in stroške dela in jih toliko tudi porabila, je zagotovil.

Odgovornost za padec gledanosti

Ob očitku o neukrepanju ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV-programov je spomnil, da so bili podatki o gledanosti vedno primerjalno objavljeni tudi v letnih poročilih za leti 2019 in za 2020, Grah Whatmough pa je kot predsednik nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) glasoval za obe letni poročili. »Nikoli ni predlagal, da bi v poročilu poleg letnih primerjav dodali tudi dolgoletne trende,« je poudaril. Ob tem je pojasnil, da v strategiji razvoja RTVS 2018–2022 zavestno niso nikjer zapisali, da ne bo prišlo do padca gledanosti programov TV Slovenija. Zavedali so se namreč, da je to globalni trend, ki se ga brez občutnega povečanja finančnih in kadrovskih vložkov v program ne bo dalo ustaviti. Sploh pa dolgoročnega trenda padanja gledanosti TV-programov ni mogoče naprtiti Gorščakovi, ki je postala direktorica TV Slovenija šele v začetku leta 2019, meni.

Ob navedbi, da Gorščakova ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, pa je Kadunc poudaril, da bi ob najmanjšem sumu kakršne koli kršitve kot takratni generalni direktor sprožil ustrezne postopke. Grah Whatmough je programskemu svetu RTVS posredoval predlog za soglasje k razrešitvi Gorščakove v petek. sta