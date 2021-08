In prisluškovanje nasprotnikom maroškega režima? »Ljudem, ki so sovražni do Maroka, ni treba prisluškovati, da bi se vedelo, kaj govorijo.«

Kot piše tednik Canard Enchaine, pa je iz tega intervjuja razvidno tudi, zakaj je prišlo do otoplitve odnosov med Izraelom in Marokom. A to k sreči nima nič opraviti z aplikacijo pegaz: »V zadnjih letih smo dajali prednost mednarodnemu sodelovanju v zvezi s prizadevanjem za mir v svetu in z bojem proti terorizmu, pa tudi v boju proti podnebnemu segrevanju.«

Torej imajo podnebne spremembe tudi svojo pozitivno plat: zaradi segrevanja ozračja je očitno prišlo do otoplitve odnosov med Marokom in Izraelom.