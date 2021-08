Kdor se je minuli konec tedna napotil na tržnico, je bil morda presenečen, ker je bila na Pogačarjevem trgu posuta mivka, okoli nje so bile postavljene montažne tribune, medtem ko je bilo mogoče napovedovalca in glasbo iz zvočnikov slišati vse do Tromostovja. Potekal je namreč že tradicionalni mednarodni turnir v odbojki na mivki, ki ga letos niso organizirali na Kongresnem trgu, ker tam poteka Ljubljana festival, medtem ko v Križankah postavljajo novo streho. Del turnirja je potekal tudi v Športnem parku Ludus v Črnučah.

Na turnirju so se pomerile članske ekipe v ženski in moški konkurenci, tudi v mladinski, prvič pa so sodelovale tudi dvojice gibalno oviranih športnikov. Pred turnirjem so organizatorji zbrali prijave 126 ekip iz 30 držav, na tekmovanje pa so se uvrstili tisti, ki so imeli dovolj točk na lestvici mednarodne odbojkarske zveze. »Ker smo letos turnir organizirali še bolj v centru mesta kot po navadi, je bil dostop težji. Morali smo paziti, da pri dovažanju mivke nismo motili gostinstva in tržnice, a nam je vse uspelo urediti,« je povedal Simon Rožnik , direktor podjetja Extrem, ki organizira turnir. Po njegovih besedah je proračun organizacije turnirja dosegel okoli 150.000 evrov, pokrijejo pa ga z denarjem sponzorjev in ljubljanske občine. Nagradni sklad je znašal po pet tisoč evrov v moški in ženski članski konkurenci. Najboljši dobijo tudi točke za mednarodno lestvico. Turnir ima glede na rangiranje mednarodne odbojkarske zveze eno od štirih možnih zvezdic. Rožnik pravi, da bi lahko kandidirali tudi za dve ali tri, a bi to za seboj potegnilo precej višje stroške. Prihodnje leto bo po njegovih besedah turnir spet na Kongresnem trgu.

Mivko, športnike in športnice ter občinstvo je tu in tam močil dež, a je sijalo tudi sonce, zbralo pa se je precej gledalcev. Nekateri so se posedli na tribunah, drugi so dvoboje gledali izza ograje pod arkadami, kjer ni bilo treba dokazovati izpolnjevanja pogojev PCT. Med gledalci je bil tudi Pierre, turist iz Francije, ki je v Ljubljano prišel z dekletom. »Tukaj sva šele kakšnih deset minut, a sva prišla že včeraj. Odbojka nama je všeč, ker je dinamičen šport. Tudi sicer naju zanima predvsem šport. Še posebno rada imava košarko, ki sva jo igrala tudi v Ljubljani. Seveda sva gledala tudi tekmo med Slovenijo in Španijo, a mislim, da bo olimpijska prvakinja Francija,« je še nekaj besed o košarki navrgel Pierre, preden se je vrnil k spremljanju enega od dvobojev na vlažni mivki.

Oblikovanje turistične destinacije

Nekateri krajinski arhitekti in prebivalci mestnega središča so že pred leti opozarjali, da gre pri takšnih dogodkih za komercializacijo javnega prostora. Sociolog Klemen Ploštajner s fakultete za družbene vede pa pravi, da z organiziranjem dogodkov ni nič narobe in da je celo naloga mesta, da jih omogoča, a da problem nastane, če potekajo z namenom dohodkovnosti, turizma in komercializacije. »Dogodki so esenca mesta. Poanta mestnega življenja je, da je kopica aktivnosti v javnem prostoru, kjer se ljudje srečujejo. Problematičnost se odpira pri vprašanju, zakaj se ti dogodki organizirajo,« pravi Klemen Ploštajner in dodaja, da so dogodki v veliki meri vpeti v turistično ponudbo in oblikovanje Ljubljane v turistično destinacijo, čeravno pravi, da ne moremo trditi, da so vsi ti dogodki neprimerni.

Odbojkarski turnir vidi prav v tem kontekstu. Ne nazadnje imajo športni dogodki svoj prostor v turistični strategiji mesta. »Gre za odraz širšega preoblikovanja mest v turistične destinacije, ker jih v to sili preživetveni instinkt, kajti nekatere druge ekonomske dejavnosti so zamrle,« pravi in dodaja, da je od mestne uprave odvisno, kako se loti preobrazbe v turistično destinacijo. Pojasnjuje, da se je Ljubljana tega lotila precej aktivno. »To hočejo sicer ublažiti tako, da naj bi turistična ponudba postala tudi del kakovosti bivanja v mestu. Torej gre za približevanje turistične ponudbe prebivalcem, vprašanje pa je, ali aktivna promocija turizma in kakovost bivanja v mestu sploh gresta skupaj,« je sklenil.