V nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so lani obravnavali 2775 incidentov. Največ je bilo spletnih goljufij, med katerimi so izstopali tako imenovani phishing napadi oziroma ribarjenje, katerih število se je povišalo za kar 62 odstotkov. Občutno je poraslo tudi število investicijskih prevar, pri katerih je najvišji znesek oškodovanja znašal neverjetnih 155.000 evrov. V primerjavi z letom 2019 se je število vdorov v poslovno komunikacijo podvojilo. Goljufi so s pridom izkoristili epidemijo covida-19, osredotočili so se zlasti na področje spletnih nakupov.

Zloraba dostavnih služb Spletni nepridipravi so se hitro prilagodili »novi realnosti«, ki se je po razglasitvi pandemije v veliki meri preselila na splet. Decembra, v času božično-novoletnih nakupov, so prevaranti Slovencem na veliko pošiljali elektronska sporočila, v katerih so se poskušali dokopati do podatkov njihovih kreditnih kartic. Ker pošljejo sporočilo na ogromno naslovov, upajo, da bo v poplavi naročil dovolj ljudi nepazljivih in bodo avtomatično odgovorili na sporočilo. Pod krinko Pošte Slovenije in DHL, katerih podobo so zlorabili največkrat, so zahtevali dodatno plačilo za dostavo paketa. V enem samem dnevu je temu phishing napadu nasedlo več kot sto ljudi, nekaterim so prevaranti izmaknili tudi do tisoč evrov. V takih primerih niti ne gre za napredne napade, saj jim ljudje podatke posredujejo sami.