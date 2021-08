Dirko so morali po startu prekiniti, ker je drugi Mercedesov dirkač Valtteri Bottas povzročil verižno trčenje, v katerem je bilo udeleženih več tekmecev. Med njimi tudi do danes vodilni v seštevku sezone Max Verstappen (Red Bull), ki je na ponovljen start moral s poškodovanim dirkalnikom, na koncu pa je iztržil le deseto mesto.

Nekoliko bolje se je razpletlo za njegovega najresnejšega tekmeca v boju za naslov Lewisa Hamiltona, ki pa je v Budimpešti ostal brez jubilejne stote zmage v karieri. Vseeno pa je ob slabem izidu Verstappna skočil na vrh seštevka sezone.

Ocon je postal 14. francoski dirkač in skupno 111. v zgodovini z zmago v formuli 1.

Prvi odločilni trenutek dirke je bil start. Dež pred začetkom dirke je poskrbel za paniko v boksih, saj so morali v ekipah v zadnjem hipu spreminjati taktiko in se odločati o tem, kakšne pnevmatike bodo uporabili. A potem je napako naredil Bottas, se pred prvim zavojem zaletel v Landa Norrisa in poskrbel za verižno reakcijo. Vključeni so bili še Verstappen, Sergio Perez, Lance Stroll in Charles Leclerc. Zaradi preveč poškodovanih dirkalnikov je bilo dirke konec za Bottasa, Pereza, Leclerca in Strolla, medtem ko je Verstappen še prišel do mehanikov, ki so naredili nekaj zasilnih popravil, a Nizozemec pozneje ni bil več konkurenčen.

Ko so po prekinitvi po 15 minutah spet poslali dirkače v akcijo, so se zaradi spet suhe steze skorajda vsi odločili za menjavo pnevmatik in so zato startali iz boksov, le Hamilton ne. Poskrbel je za nekoliko bizaren prizor, ko je sam stal na startno-ciljni ravnini. A so pri Mercedesu hitro ugotovili, da so naredili taktično napako, že po enem krogu je bil tudi Hamilton na menjavi pri mehanikih, toda ko se je vrnil na stezo, je bil daleč v ozadju.

Britanec se je tako prebijal naprej in začel lov na čim več točk, še posebej, ker je vedel, da bo Verstappen danes težko prišel do vrhunskega dosežka. Nazadnje mu je uspelo priti celo do stopničk. "Čestitam Estebanu, zaslužil si je prvo zmago. Zame je bila težka dirka in bi na koncu težko še kaj dodal. Glede na vse, kar se je dogajalo, tretje mesto niti ni slab rezultat," je priznal Britanec.

Medtem ko je Hamilton, v soboto je dosegel že 101. "pole position v karieri, dobil največ, kar je bilo v današnji kaotični dirki mogoče, sta se v boju za vrh znaša moža, ki sta tam precej redko. Vettel je sicer letos z Astonom Martinom v Bakuju že nakazal, da lahko ob razgibanem scenariju pride blizu vrha, tokrat pa je bil morda zrel tudi za zmago. A se Ocon ni dal, tudi sam se je trdo boril za največji uspeh v karieri. Na koncu je bil boljši Francoz, razlika je bila 1,8 sekunde.

"Kakšen trenutek. Sijajno se počutim. Fantastično, kaj naj sploh povem? Čestitke tudi Fernandu, odlično sva se borila in pokazala pravo moštveno delo," je po zmagi dejal 24-letni Francoz.

"Esteban ni naredil niti ene napake, zaslužil si je prvo zmago. Za nas je ta rezultat odličen, je pa res, da bi seveda raje videl sebe na prvem mestu, ker sem bil tako blizu," pa je tekmecu čestital Vettel.

Pod stopničkami je končal danes edini uvrščeni Ferrarijev voznik Carlos Sainz, uspeh ekipe Alpine je s petim mestom dopolnil Fernando Alonso, na šestem in sedmem sta končala dirkača Alpha Taurija Pierre Gasly in Yuki Tsunoda, na osmem in devetem Williamsova Nicholas Latifi in George Russell, na desetem pa Verstappen, ki je imel danes več dela z obvladovanjem nemirnega Red Bulla kot pa s tekmeci.

Današnji razplet je tako prinesel tudi menjavo na vrhu seštevka SP, kjer ima Hamilton zdaj 192 točk, Verstappen pa 186. Daleč zadaj so vsi drugi, na tretjem in četrtem sta ostala Norris (113) in Bottas (108).

Naslednja dirka bo po poletnem premoru 29. avgusta v belgijskem Spa-Francorchampsu.