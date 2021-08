V Avstriji je bilo ponoči med drugim napeto na jugu zvezne dežele Spodnja Avstrija. V okrožju Neunkirchen so se spopadali s točo in poplavami, na Dunaju je veter dosegal hitrosti 110 kilometrov na uro. Poplavljalo je tudi v deželah Salzburg, Štajerska, Tirolska in Gradiščanska.

V deželi Salzburg je bilo najhuje na območju Pinzgaua, kjer so imeli gasilci ponoči polne roke dela. Poplavljalo je ulice in zalivalo kleti, ponekod je pustošila toča, so poročali avstrijski mediji.

Na avstrijskem Štajerskem je bilo zaradi obilnih padavin in plazov ter vetra, ki je podiral drevesa, zaprtih več cest. Samo v Gradcu je okoli 170 gasilcev posredovalo kar 360-krat. Podobno je bilo na vzhodu Tirolske, med drugim v okrožjih Lienz in Innsbruck, in na Gradiščanskem.

Na avstrijskem Koroškem, na Območju Špitala ob Dravi, so morali medtem sinoči reševati dve planinki, 47-letno Belgijko in njeno 16-letno hčerko, ki sta se - očitno nepripravljeni na slabo vreme - znašli v precejšnjih težavah. Potem ko sta okoli 21.30 poklicali na pomoč, so ju reševalci dve uri kasneje našli že močno podhlajeni in povsem premočeni.

Neurja severno sosedo sicer pestijo že od petka. Bi pa se naj vreme po napovedih umirilo v ponedeljek.

Požari na jugu in močno deževje na severu Italije Tudi Italija se že več dni spopada z ekstremnim vremenom - vročino in požari na jugu ter močnim deževjem na severu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Najvišjo nevarnost, rdeči alarm, so med drugim razglasili v Lombardiji, kjer je močno deževje na območju jezera Como sprožilo poplave in plazove. Vasi Laglio je pomoč celo ponudil hollywoodski zvezdnik George Clooney. Vremenski alarmi so sicer razglašeni tudi drugod na severu Italije, med drugim v Toskani in v Benetkah. Na Južnem Tirolskem je voda zalivala kleti, poplavljala ulice in podirala drevesa.