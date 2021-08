V Ljubljani in njeni okolici primanjkuje prostorov, namenjenih mladim, zato so se Mladi zmaji pred dvema letoma prvič lotili predelave odpisanega avtobusa v mobilni mladinski center, ki so ga poimenovali Ljuba in Drago. »Pri tem smo dobro sodelovali z osnovno šolo, na kateri so imeli velik problem z vandalizmom. Odkar tam z Ljubo in Dragom vsaj dvakrat na teden izvajajo programe, se je vandalizem močno zmanjšal,« pojasni učinke tovrstnega mladinskega udejstvovanja Ksenja Perko, direktorica Javnega zavoda Mladi zmaji.

Ko so izvedeli, da LPP odpisuje še več starih avtobusov, so videli novo priložnost. V eno izmed tako imenovanih sivih con, kjer ni infrastrukture za mlade, spada tudi Kašelj. Tako danes v bližini tamkajšnjega gasilskega doma poteka preobrazba drugega avtobusa v nov mladinski prostor, ki bo s številnimi dejavnostmi služil povezovanju skupnosti, kot je povedala mladinska delavka Maja Mojškerc Gašperšič: »Res si želim, da ta avtobus postane lepilo družbe. Ne samo Kašlja, tudi Polja, Vevč, Sostrega. Tukaj okrog je kar nekaj zaselkov in v vseh primanjkuje prostorov za mlade in za druženje.«

Krepitev skupnosti Na začetku je Maja Mojškerc Gašperšič, ki je tudi sama domačinka, prebivalce Kašlja spraševala, kako bi jim bil všeč večnamenski mobilni prostor, in vsi odgovori so bili pozitivni. Najprej ni bilo nobenega obiskovalca, ko pa so videli, da je avtobus res tam in da se vsak dan dogaja nekaj novega, so različne generacije pogosteje zahajale tja. Začelo se je s »starešinami« tega naselja. »Gospod, ki je posadil bližnji oreh, je bil eden prvih tukaj. Potem so prišli najmlajši, najradovednejši. Takoj za njimi njihove mamice, ker jih je zanimalo, kam so šli otroci. No, zdaj smo na točki, ko prihajajo mladi,« je povedala. Na začetku julija so začeli počitniške delavnice. »Od vseh 20 ljudi, ki sem jih naštela, je vsak našel nekaj zase, na primer kitanje, brušenje, lepljenje… V treh tednih je bil avtobus pobarvan, zdaj pa se lotevamo notranjosti,« je dodala. Vijoličast avtobus bo šel v rabo 1. septembra letos, vendar pa ne bo nikoli zares končan. Njegov namen se bo spreminjal glede na potrebe okolice in ideje mladih, ki jih ne zmanjka. »Ne želimo, da se takoj vidi, kaj je tukaj. Lahko je kar koli, kar v tistem trenutku potrebuješ. Vsak, ki pride, vidi neko svojo namembnost, svojo uporabnost,« razloži Mojškerc-Gašperšičeva. V notranjosti bodo med drugim uredili kuhinjico, kotičke za sedenje, pogovor, sestanke, delavnice.