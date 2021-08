Tivoli razstava Ustvarjalnost je super hrana

Razstavo so zasnovali v sodelovanju z več slovenskimi muzeji in institucijami, med drugimi z Narodno galerijo. Vse do 15. septembra se bomo tako na sprehodu v Tivoliju med drugim spomnili na dela, kot so Tihožitje s slivami Ivane Kobilca, Sejalec Riharda Jakopiča in Prestar Fortunata Berganta.