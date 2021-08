Rojasova, srebrna iz Ria 2016, je v finalu troskoka v prvem poskusu s 15,41 m popravila najboljšo olimpijsko znamko, nato pa v zadnjem ta dosežek še izboljšala in s 15,67 m postavila nov svetovni in olimpijski rekord.

Prejšnji svetovni rekord Ukrajinke Inese Kravec iz leta 1995 je znašal 15,50 m, olimpijski Kamerunke Francoise Mbango Etone iz Pekinga 2008 pa 15,39 m.

"Nimam besed. Trenutno ne morem opisati, kako se počutim. Zlata medalja z olimpijskim in svetovnim rekordom ... To je neverjeten večer. Upala sem na svetovni rekord, vedela sem, da imam to v nogah in da mi lahko uspe," je bila po koncu presrečna Rojasova.

Drugo mesto je s portugalskim rekordom 15,01 metra osvojila Patricia Mamona, tretje pa s španskim rekordom 14,87 m Ana Peleteiro.

V teku na 100 m je upokojeno jamajško strelo Usaina Bolta, trikratnega zaporednega olimpijskega prvaka (2008, 2012, 2016), presenetljivo nasledil Italijan Lamont Marcell Jacobs. S finalnim časom 9,80 sekunde je še drugič danes izboljšal evropski rekord, potem ko je že v polfinalu tekel 9,84 sekunde. Pred letom 2020 v Teksasu rojeni Jacobs nikoli ni tekel pod desetimi sekundami.

"Kot otrok sem sanjal o naslovu olimpijskega prvaka, ampak sanje se vedno ne uresničijo. Meni so se, potem ko sem tekel v finalu in na koncu zmagal," je po koncu dejal 26-letni Italijan. Jacobs je postal prvi evropski predstavnik po letu 1992 in Britancu Linfordu Christieju, ki je osvojil prestižni naslov prvaka v teku na 100 m.

Srebro je osvojil Američan Fred Kerley (9,84), bron pa Kanadčan Andre de Grasse (9,89). Oba sta bila nad zmagovalcem zelo presenečena.

"Enkrat sem tekmoval proti njemu. Nič ne vem o njem," je dejal Kerley, medtem ko je de Grasse dodal: "Časa 9,80 od Italijana res nisem pričakoval. Pričakoval sem, da bodo glavna konkurenca Američani, potem pa se je izkazal on."

Evropski prvak Zharnel Hughes je prehitro startal in bil diskvalificiran. Se je pa prvič po letu 2000 zgodilo, da v finalu moškega tega na 100 m ni bilo jamajškega predstavnika.

Med prvimi, ki je čestital Jacobsu je bil njegov rojak Tamberi, ki je proslavljal zlato medaljo v skoku v višino. To si je razdelil z dvakratnim zaporednim svetovnim prvakom Barshimom.

Tako Katarec kot Italijan sta vse višine do vključno 2,37 m zmogla v prvem poskusu, medtem ko sta letvico pri olimpijskem rekordu 2,39 m trikrat podrla.

Potem so ju vprašali, če bi rada še skakala v podaljšku, ki bi določil zmagovalca. "Lahko oba osvojiva zlato?" je vprašal Barshim. Sodnik je pokimal in atleta sta si skočila v objem.

"To so sanje, iz katerih se nočem zbuditi. Da lahko ta uspeh delim z Marcom, je neverjetno," je dejal Barshim in dodal: "Noro. To je edino, kar mi je še manjkalo. Zdaj imam vse in sem zelo vesel." Katarec ima zdaj cel komplet olimpijskih odličij, potem ko je bil v Londonu 2012 tretji in pred petimi leti v Riu de Janeiru drugi.

Italijan v Riu ni tekmoval zaradi poškodbe noge, danes pa je sedel na olimpijski prestol. "Pred Riom 2016 so mi dejali, da obstaja možnost, da ne bom več tekmoval. Dolga pot je za mano. Osvojil sem olimpijsko zlato. Nikoli več ne bom spal. Uresničil sem sanje, spisal zgodovino in komaj čakam, da bom o tem lahko pripovedoval otrokom, ko jih bom imel. Z Barshimijem sva imela enako poškodbo, samo z njim bi si delil medaljo."

Tretji Belorus Maksim Nedasekau je prvo višino 2,19 m zmogel v drugem poskusu, potem je bil uspešen do 2,33 m, po neuspelem poskusu na višini 2,35 m pa se je odločil, da jo izpusti in takoj poskusi na višini 2,37 m. To se je pozneje izkazalo za pravo odločitev, saj jo je zmogel že v prvem poskusu, za kar je bil na koncu nagrajen z bronom.

Olimpijski naslov v suvanju krogle je osvojila Kitajka Gong Lijiao (20,58) pred Američanko Raven Saunders (19,79 m) in Novozelandsko Valerie Adams (19,62 m).

V kvalifikacijah tekme na 100 m z ovirami pa je za nov olimpijski rekord poskrbela Jasmine Camacho-Quinn iz Portorika s časom 12,26 sekunde.