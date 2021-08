Vse, kar je povezano z živalmi na plaži, spremljata stigma in nezadovoljstvo večjega dela kopalcev, zato se zakonca Ruby in Igor Montanari - Knez že nekaj let trudita to negativno vzdušje spremeniti. Pred sedmimi leti sta odprla skromno leseno hišo na plaži v Crikvenici in z leti podobo plaže počasi spreminjata. Pred letom dni sta popolnoma preuredila plažo za pse Monty, postavila gugalnico nad morjem, ki je med mičnimi dekleti postala izziv za slikanje v najbolj zapeljivi pozi. Cvetlični aranžma oziroma pergola pa je poleg belega peska, ki so ga nasuli na plažo, romantična kulisa za poletno obarvano zgodbo. Vse, kot pravita, zato, da bi gostom plaže in njihovim psom omogočila razkošno kopalno doživetje.

Plažo zakonca postavila z lastnimi rokami Monty's dog beach & bar je prava oaza za kosmatince in njihove lastnike, tisto, kar kopalcu ali zgolj naključnemu sprehajalcu pade v oči, pa je instagramska pergola, okrašena s cvetličnim aranžmajem v več odtenkih vijolične in modre barve, za kar je zaslužen lokalni vrtni center. To so cvetlični venci, ob katerih tako vplivnice kot navadne smrtnice komaj čakajo, da pozirajo, seveda s svojim pasjim ljubljenčkom v kadru ali brez njega. Kot sta povedala zakonca, sledita svetovnim trendom. »Pred tremi leti smo med prvimi na hrvaški obali postavili gugalnico nad morjem. Naredili smo jo z lastnimi rokami, zdaj pa imamo cvetlični okras, ki je nad pričakovanji hitro postal hit na instagramu. Seveda je bil to tudi eden od načinov, da ljudje izvedo za nas, za našo plažo in ponudbo, ki jo na njej imamo,« povesta zakonca, ki se lahko pohvalita z eno najbolje urejenih plaž za pse na Hrvaškem. Poletna sezona je na vrhuncu, zakonca pa ne skrivata novih projektov, ki jih imata v načrtu za prihodnje leto. Poleg plaže v Crikvenici imata kot koncesionarja podoben koncept pasje plaže na otoku Rab. Če verjamete ali ne – vsak čas bosta odprla plažo za pse tudi v Los Angelesu.