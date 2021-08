Močno deževje je danes po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zajelo občino Dravograd. Tam so poplavljene ceste in kleti objektov na šestih lokacijah. Posredujejo gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu in PGD Dravograd.

Kot so navedli, so ob močnem deževju v občini Radlje ob Dravi zabeležili en dogodek, in sicer je poplavilo dvorišče. Posredovali so gasilci PGD Radlje ob Dravi.

Zjutraj je v naselju Podkoren v občini Kranjska Gora meteorna voda zalila stanovanje. Gasilci PGD Podkoren in Kranjska Gora so prečrpali vodo iz stanovanja, očistili meteorne jaške in cevi ter preventivno namestili protipoplavne vreče.

V državi velja oranžna stopnja vremenske ogroženosti, kar pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne. V soboto dopoldne je močna nevihta prizadela velik del države, neurje je prešlo severno polovico Slovenije od Posočja do Kozjanskega.