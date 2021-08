Odkritje po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa priča tudi o obstoju ceste med današnjim mestom Chioggia in antičnim mestom Altinus.

Kot je za Anso povedala geofizičarka Fantina Madricardo, so teren kartirali s pomočjo sonarja, saj so želeli proučiti morfologijo kanalov tehniki 3D.

»Ko smo proučili zbrane podatke, smo ugotovili 12 antropogenih struktur, ki so v severovzhodni smeri na globini približno štirih metrov tekle v dolžini več kot kilometer.«

»Po pogovoru s potapljači, ki so v 80. letih minulega stoletja našli podobne ostanke, in pogovoru z arheologinjo Maddaleno Bassani smo prišli do ugotovitve, da smo naleteli na kose bazalta, s katerimi je bila tlakovana rimska cesta vzdolž peščene obale, ki je danes pod morjem,« je še povedala.