V preteklih 18 mesecih so se poleg izzivov v službi zaposleni soočali tudi z drugim stresom, ki ga je prineslo življenje v obdobju pandemije: s skrbmi zaradi bližnjih, usklajevanjem dela in učenja na domu s skrbjo za otroke in z občutki osamljenosti.

Ob tem pa se je z delom na daljavo ali hibridnim delom še dramatično povečalo število sestankov, e-poštnih sporočil in klepetov, so najnovejšo raziskavo povzeli v podjetju.

Uporabniki orodja Teams so po podatkih Microsofta v letošnjem februarju tedensko preživeli 148 odstotkov več časa na sestankih. Ta čas še vedno narašča. Dostavljenih je bilo 40,6 milijarde več e-sporočil kot v enakem obdobju leto prej. Uporabniki orodja Teams so tedensko opravili 45 odstotkov več klepetov, število ljudi, ki delajo z dokumenti Office, pa se je v enem letu povečalo za 66 odstotkov.

Raziskava temelji na podatkih 30.000 zaposlenih po vsem svetu in informacijah iz storitev Microsoft 365 in LinkedIn.

Ob tem so v raziskavi zbrali nasvete za vodje, kako v poletnem obdobju sodelavcem pomagajo napolniti baterije. Med drugim naj jih aktivno spodbujajo k prostemu času. »Vodite z zgledom: rezervirajte si čas za dopust in svoji ekipi povejte, da ne boste dosegljivi,« so zapisali.

Vodjem svetujejo, naj okrepijo usposabljanje in sodelavce spodbujajo, da čim bolje izkoristijo razpoložljive izobraževalne in razvojne vsebine. Prav tako naj jih opolnomočijo s podatki, ob povratku v pisarno pa jim svetujejo jasno komunikacijo.

»Poskrbite, da zaposleni niso zgolj seznanjeni z odločitvami vodstva, temveč jim prav tako predstavite, kako se te odločitve sprejemajo, saj je to jasen znak, da podjetje posluša njihove potrebe,« svetujejo.

Vodje pa naj čas odsotnosti uporabijo tudi za premislek o svojem slogu vodenja. »Dejstvo je, da se zaposleni počutijo zelo obremenjene. Vodje, ki dajejo prednost počutju zaposlenih pred njihovo storilnostjo, bodo bolje pripravljeni na vstop v svet hibridnega dela,« so prepričani v Microsoftu.