Namen prizadevanj ob tej priložnosti, ki jih koordinira Svetovna zveza za podporo dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA), je izboljšati zdravje mater in otrok ter vsem otrokom zagotoviti zdrav in enak začetek življenja. Prav tako želijo, da bi povsod po svetu s pomočjo dojenja preprečevali podhranjenost otrok.

Podpora dojenju je pomembna tako na individualni kot na družbeni ravni, kjer je treba dojenje obravnavati kot javnozdravstveno vprašanje, ki zahteva vlaganja na vseh ravneh od zdravstvenega sistema in področja delovnih mest naprej. Po prepričanju svetovne zveze bo le z ustrezno podporo mogoče ustvariti okolje, naklonjeno dojenju.

WABA želi z dogodki ob svetovnem tednu osvestiti družbo o pomenu dojenja. Otrok dobi z materinim mlekom optimalna hranila, kar dobro vpliva na njegove možnosti za preživetje in zdravje. Prav tako je dojenje koristno za matere, saj imajo manj poporodnih krvavitev, osteoporoze ter raka dojk in jajčnikov.

V Sloveniji je v porodnišnicah visok delež dojenja, saj je v povprečju ob odpustu dojenih več kot 90 odstotkov novorojenčkov. Vendar se pogostnost dojenja po tem obdobju zelo hitro zmanjšuje. Šestmesečne dojenčke tako doji le še približno polovica mamic, od tega jih je le približno pet odstotkov izključno dojenih. Dvanajstmesečne otroke pa doji le še četrtina mamic.