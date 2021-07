Atletska enota za integriteto (AIU) je v sporočilu za javnost zapisala, da je imela Okagbarejeva previsoko vrednost rastnega hormona.

Dvaintridesetletna Nigerijka je sicer v petek zmagala v svoji kvalifikacijski skupini v teku na 100 m s časom 11,05. Test, ki je dal pozitivno vrednost, je bil sicer opravljen 19. julija, je še sporočila AIU.

Okagbarejevo so o pozitivnem dopinškem testu obvestili v soboto zjutraj po japonskem času.

To je nov udarec za nigerijsko atletiko, potem ko so desetim tekmovalcem in tekmovalkam v četrtek prepovedali nastope v Tokiu, ker se niso držali pravil testiranj zunaj tekmovališč, je še zapisala AFP.