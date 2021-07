Po prvih podatkih so zagoreli mešani odpadki v obsegu okoli 10 krat 40 metrov, med njimi pa naj ne bi bilo nevarnih snovi. Na kraju posredujejo gasilci, intervencija še vedno poteka. Požar je omejen in ni nevarnosti za okoliške objekte in hiše. Okoliškim stanovalcem svetujejo, da zaradi dima zaprejo okna in se ne zadržujejo v bližini požara. Vzrok požara še ni znan. Z ogledom kraja bodo policisti pričeli predvidoma jutri. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.