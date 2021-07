V Gradcu je zaradi obilnih padavin poplavljalo ulice, veter pa je ruval drevesa. Še posebej je neurje prizadelo sever štajerske prestolnice, kjer so imeli gasilci veliko dela s podrtimi drevesi.

Neurje je območje zajelo v petek okoli 17. ure in v nekaj minutah so bile nekatere glavne ulice v mestu pod vodo. Ponekod je padlo več kot sto litrov dežja na kvadratni meter. Močne sunke vetra je spremljala tudi toča, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po navedbah policije je na obrobju Gradca okoli polnoči veter dvignil in po zraku nosil trampolin, ki je poškodoval več avtomobilov.

O nevšečnostih zaradi neurja so poročali tudi iz zveznih dežel Solnograško, Tirolske, Spodnje Avstrije in Predarlberškega, kjer so v številnih primerih morali posredovati gasilci. Na Tirolskem je bilo močno prizadeto območje Innsbrucka, kjer je poplavljalo kleti in ruvalo drevesa. Neurje je povzročilo veliko škodo predvsem v kmetijstvu, še navaja APA.