"Šlo je za izreden primer predsednikovega vpletanja v pravosodno ministrstvo, ki je tradicionalno bolj neodvisno od Bele hiše, da bi uresničil svoje načrte," so zapisali v New York Timesu in dodali, da je bil to le eden od primerov Trumpove kampanje za odvzem legitimnosti predsedniškim volitvam.

Pravosodno ministrstvo je takrat vodil vršilec dolžnosti Jeffrey Rosen, ker je minister Bill Barr raje odstopil, kot pa da bi trpel nenehne Trumpove pritiske, da mu najde dokaze o volilnih prevarah. Barr mu je večkrat povedal, da so bile volitve poštene in da prevar ni bilo, a je Trump vztrajal in vztraja še vedno.

Članek New York Times temelji na zapiskih Rosenovega namestnika Richarda Donoghueja, ki je bil prisoten na sestanku Trumpa z Rosenom. Donoghue je Trumpu povedal, da ministrstvo ne more spreobrniti izida volitev, nakar mu je Trump odvrnil, naj zgolj volitve razglasijo za nepoštene, ostalo pa naj prepustijo njemu.

Donoghueju in Rosenu je Trump povedal, da ima na svoji strani dovolj odločnih republikanskih kongresnikov. Kot svoje borce je izpostavil kongresnika Jima Jordana iz Ohia in Scotta Perryja iz Pensilvanije ter senatorja Rona Johnsona iz Wisconsina.

Vodilnim uradnikom pravosodnega ministrstva je razburjeno dejal, da ne jemljejo resno obtožb o volilnih prevarah. Zatrdil je, da je več tisoč ljudi po ZDA prijavilo prevare. "Vi morda ne spremljate toliko interneta kot ga jaz in ne veste, kaj se dogaja," jim je dejal Trump.

Ameriški pravni strokovnjaki, kot je mož Trumpove nekdanje svetovalke George Conway, trdijo, da je pritisk na pravosodno ministrstvo jasna kršitev zakona, ki prepoveduje pritisk na uslužbence zvezne vlade v politične namene, še posebej glede volitev. Ta zakon sicer predvideva le denarno kazen in največ do tri leta zapora.

Zaradi tega je Trump sedaj izpostavljen kazenskemu pregonu, čeprav tega od vlade demokrata Josepha Bidna ni pričakovati. Biden je že večkrat namignil, da se s Trumpom in njegovimi izpadi ne namerava obremenjevati, zaradi česar je izpostavljen kritikam levega krila njegove demokratske stranke.