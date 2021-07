Okoli 3600 poljskih sodnikov, kar je več kot tretjina vseh v državi, s peticijo zahteva od vlade in predsednika vrhovnega sodišča, da upoštevata nedavno sodbo sodišča Evropske unije, ki zahteva »takojšnje prenehanje delovanja senata za disciplinske postopke na vrhovnem sodišču«. Ta senat lahko, kot ugotavlja sodišče EU, kaznuje sodnike, na primer z znižanjem plače in odstavitvijo, ne da bi pri tem odločal neodvisno in nepristransko. Člani senata so bili namreč izbrani leta 2018 v državnem pravosodnem svetu, potem ko je ta že izgubil neodvisnost in prešel pod nadzor parlamenta, v katerem imajo večino poslanci vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS).

Med jastrebi in bolj zmerno strujo Evropska komisija je Poljski dala čas do 16. avgusta, da izvrši sodbo sodišča EU. V nasprotnem primeru grozi Varšavi visoka globa. Premier Mateusz Morawiecki (PiS) je pred nekaj dnevi izjavil, da bo nadaljeval dialog z Brusljem. Hkrati pa je nasprotoval temu, da bi sodišče EU odločalo o organizaciji poljskega sodstva (v resnici gre za problem podrejenosti sodnikov vladi). V teh dneh je, morda tudi pod pritiskom omenjene peticije, pokazal pripravljenost na kompromis, k spremembam glede disciplinskega senata je včeraj pozval tudi predsednik države Andrzej Duda. Časnik Rzeczpospolita ocenjuje, da se glede tega, ali oziroma koliko lahko PiS popusti zahtevam EU, obeta znotrajstrankarski boj v PiS med jastrebi na eni in bolj zmerno strujo okoli Morawieckega na drugi strani. Sodno reformo, h kateri spada ustanovitev senata za disciplinske postopke, je izpeljal minister za pravosodje Zbigniew Ziobro, ki velja za jastreba v vladajoči stranki. To pa je lahko storil samo s podporo voditelja PiS Jaroslawa Kaczynskega, ki v resnici vlada na Poljskem in ki so mu sodišča trn v peti tudi zato, ker so mu v letih 2006–2007, ko je bil premier, razveljavila številne že sprejete zakone. Prihodnjo sredo pa bo poljsko ustavno sodišče odločilo o zahtevi premierja Morawieckega, da ima poljsko nacionalno pravo prednost pred pravom EU. Pritrdilna sodba bi lahko še bolj zaostrila odnose med Brusljem in Varšavo.