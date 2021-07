Čeprav je Maribor v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pustil boljši vtis kot Olimpija, so vijoličasti ostali brez Evrope, medtem ko so se Ljubljančani po stresnem maratonu na Malti izvlekli iz zagate in napredovali po enajstmetrovkah. Večna tekmeca jutri zvečer v Stožicah čaka prvi derbi sezone, ki bo razkril predvsem trenutno razmerje moči med kluboma in stanje duha v obeh ekipah.

Olimpija bo morala proti Mariboru improvizirati, saj je moštvo izmučeno po treh uradnih tekmah nove sezone. Novi trener Savo Milošević se pritožuje, da Ljubljančani vse tekme igrajo v hudi vročini, a visoke temperature so le zunanji dejavnik, na katerega nihče nima vpliva. Milošević šele spoznava zakonitosti prve lige in tako kot njegovi predhodniki na klopi Olimpije potrebuje čas za uigravanje moštva. Ga bo dobil? Vmesni čas ni najbolj spodbuden, saj Ljubljančani po uri igre niso več kos tekaškemu izzivu, ki ga prinašajo domače in mednarodne tekme. »Moramo biti realni. Moštvo je v izgradnji in na nekaterih položajih nam še vedno manjkajo igralci. Razumeti moramo mlade nogometaše, ki so v procesu učenja. Ker odraščajo, delajo napake,« razmišlja Savo Milošević . Evropsko gostovanje na Malti (od Birkirkare so boljši vsi slovenski prvoligaši) je bilo tudi zanj poseben izziv, saj bi se v primeru poraza že zelo zgodaj zamajal njegov trenerski položaj.

Rožman: Prihaja leto garanja

Maribor? V zadnjem letu in pol (predvsem pa po koncu minule sezone) se je moštvo temeljito spremenilo. Marko Šuler (in Simon Rožman) gradi novi Maribor. Po izpadu v Evropi proti Hammarbyju je še enkrat več jasno, da bosta za odmevnejše rezultate potrebna potrpežljivost in čas. Navijače in ljudi v klubu kljub koncu evropske poti veseli, da je vzdušje okoli mlade in motivirane ekipe znova pozitivno. Mesto in igralci so v teh dneh verjeli v (skorajda čudežni) preobrat – podobno kot pred dobrim desetletjem, ko se je začel vzpon evropskega Maribora. Temelje za boljšo prihodnost bodo vijoličasti zdaj morali graditi v domačem prvenstvu.

»V slačilnici smo bili vsi poklapani, v Evropi smo želeli čim dlje. Moramo se hitro pobrati in v nedeljo zmagati,« je odločen vezist Jan Repas. Razmišlja že o spopadu z Olimpijo: »Moramo izkoristiti, da so igrali podaljške in da jih po tekmi na Malti čaka še naporna pot domov.« Vijoličasti so pred tretjim krogom domačega prvenstva vodilni na lestvici. Osvojiti naslov bo sedaj glavni cilj Mariborčanov, saj je v tem primeru evropska pot lažja, se zaveda Repas: »Šele zdaj smo videli, kaj smo lani zapravili, ko nismo premagali Mure in osvojili naslova.« Po težkem žrebu v tem evropskem poletju Rožman napoveduje, da bo ekipa naredila vse, da bo prihodnje poglavje drugačno: »Pred nami je leto dni garanja in prepričan sem, da bo takrat naša podoba v evropskih tekmovanjih boljša.«

1. SNL, 3. krog, sinoči: Aluminij – Radomlje, danes ob 17. uri: Mura – Bravo, ob 20.15: Celje – Koper, jutri ob 17. uri: Domžale – Tabor, ob 20.15: Olimpija – Maribor.