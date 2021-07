Britanski mediji so v torek poročali, da je višje sodišče v Londonu v ponedeljek objavilo civilno tožbo zoper očeta sedanjega španskega monarha Felipeja VI. Obtoženi je 83-letni kralj emeritus Juan Carlos I., ki se je kraljevskemu prestolu odpovedal leta 2014 in od lanskega avgusta živi v prostovoljnem izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih. Ovadbo je podala Corinna Larsen, nekdanja soproga nemškega prestolonaslednika Casimira zu Sayn-Wittgenstein-Sayna. Larsenova je bila od leta 2004 do 2012 v intimnem razmerju s Juanom Carlosom I. Nekoč je prebivala nedaleč od uradne kraljeve rezidence v Madridu in sodelovala v tamkajšnjih vladnih zadevah, danes pa živi v Londonu.

Po poročanju londonskih medijev so njenih odvetniki vložili ovadbo proti Juanu Carlosu I. pri višjem britanskem sodišču že decembra lani in kralja emeritusa o tem seznanili že pred meseci. V v ponedeljek objavljenem 20 strani dolgem dokumentu sodišča je zapisana tožba Larsenove zaradi njegovega nadlegovanja ter zasledovanja in nadzorovanja, ki da ga v Londonu izvajajo tajni španski agentje Nacionalnega obveščevalnega centra (CNI) javno in prikrito.

Blatil naj bi njen ugled Larsenova trdi, da si je Juan Carlos I. de Borbón prizadeval za to, da bi jo očrnil pri njenih nekdanjih soprogih (bila je dvakrat poročena), hčeri in sinu ter mnogih prijateljih in ljudeh, ki poslujejo z njo, češ da »ni poštena in vredna zaupanja«. Njen ugled naj bi blatil tudi v medijih z izjavami, da mu je ukradla denar in poskušala izsiljevati kraljevsko družino. Vse to naj bi ji onemogočalo normalno opravljati delo svetovalke, zato je podala odškodninski zahtevek za finančno škodo, ki jo je utrpela. O višini odškodnine naj bi odločalo britansko sodišče na podlagi presoje predloženih dokazov in argumentov tožeče strani. Larsenova zahteva tudi prepoved približanja na manj kot 150 metrov, po vsej verjetnosti za tajne agente. Trdi, da je po letu 2012 začela dobivati grožnje, še zlasti po tistem, ko je zavrnila kraljevo zahtevo po vračilu 100 milijonov dolarjev (64,8 milijona evrov), ki naj bi jih od njega prejela v dar. Ta denar naj bi Juanu Carlosu I. menda podaril nekdanji kralj Savdske Arabije Abdulah bin Abdulaziz Al Saud v znamenje velike naklonjenosti.