Začelo se bo v Murski Soboti, kjer Mura pričakuje Bravo. Mura je izgubila evropsko soočenje z bolgarskim Ludogorcem, obenem je v domačem prvenstvu brez zmage in na zadnjem mestu z zaostankom 6 točk za prvim Mariborom. Velja se jim podvizati, gostje iz Ljubljane so na prvi pogled idealni za popravni izpit. Prekmurci so se vmes okrepili še z Lotričem, kot s Škoflekom, povratnikoma iz tujine. Ob tem je kvota na domačo zmago Prekmurcev 1,80, kar sploh ni nizko in vredno poskusa. V drugi sobotni tekmi se bo v Celju odigral mali derbi, kajti v goste prihaja Koper, ki je v prejšnjem krogu proti Muri pokazal lepo kombinatoriko, medtem ko so si Celjani v Sežani prav tako priigrali več priložnosti, a bili neučinkoviti. Ni pričakovati brezglavosti v tej tekmi, vseeno se zdi zelo verjetno, da bosta zadeli obe ekipi, za kar stavnica ponuja 1,67 visoko stavniško kvoto. Obenem ne bi presenetil remi, ki je vreden 3,20. Nedelja se bo začela v Domžalah, ki so med tednom na Finskem v evropski tekmi izločile neugodnega nasprotnika. Pokazale so se v najboljši luči od začetka letošnje sezone. Žal tudi ob nadvse spodobni igri Senijada Ibrilića, ki bo zaradi rdečega kartona v minulem porazu proti Mariboru na tekmi proti Taboru manjkal. Tabor tudi v tej sezoni krasita hitrost in iznajdljivost v protinapadu, kar je pokazala uvodna zmaga v gosteh pri Muri, medtem ko jih je Celje na domačem terenu uspelo zadušiti in nadigrati v priložnostih. Podobna tekma kot Mura – Bravo se zdi tole, vendar pa z več možnosti, da gol pade na obeh straneh, za kar je na voljo kvota 1,85. In še derbi. Olimpija se je izvlekla v Evropi, vendar igra še vedno ne kaže ne repa ne glave in nikakor še ne deluje formatirano. Na drugi strani mladostni Maribor igra enostavno in učinkovito. Dvojni znak na goste za resda ne razkošnih 1,38.