Bela simfonija

Predsednik republike Borut Pahor je včeraj, 12 let po njunem prvem srečanju v dvorcu Trakoščani, obiskal nekdanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor. Ob srečanju ni bilo pomembno, kaj sta se pogovarjala, temveč kaj sta imela oblečeno. Saj se spomnite: pred 12 leti sta nas razveselila z usklajeno barvno kombinacijo njene rdeče obleke in njegove rdeče kravate. Tokrat sta se odločila, da bosta kot star zakonski par usklajena v belem – ona v beli obleki, on v razpeti beli srajci brez kravate. Malce razpuščeno, a brez rdečega poudarka ni šlo: ker sta se fotografirala tudi ob stari sliki njunega srečanja, je gospa poskrbela za rdečo nit s torbico in ogrlico v barvi rdečine njene dvanajst let stare obleke. Kaj naj rečemo: popolna modna diplomacija brez narodnih noš.