Mrtvo pijana na dopustu Slovenci radi obiskujemo hrvaško obalo, tam se sprostimo tako kot doma, včasih še malo bolj. In na počitnicah radi dobro hrano poplaknemo z dobro kapljico. Na dopustu je vendarle dovoljeno malo več. Problem nastane, ko se v takem stanju odpravimo na cesto. Prejšnji konec tedna se je to zgodilo kolesarju, ki so ga v pri Novigradu v soboto ponoči ustavili hrvaški policisti. 41-letnik je imel v krvi 2,58 promila alkohola. Močno opit Slovenec je vozil po avtocesti, pri čemer tudi ni nosil odsevnih oblačil. Pred potjo domov se je moral oglasiti še pri sodniku za prekrške. Kazen pa je že dobil še drug Slovenec, ki je v ponedeljek zjutraj v Poreču avto vozil s kar 2,34 promila alkohola v krvi. 40-letnik se je treznil na policijski postaji, dobil je skoraj 700 evrov kazni, južni sosedje pa so mu za tri mesece prepovedali vožnjo pri njih. Slovenci smo res najboljši turisti. Ne samo da na veliko zapravljamo za jedačo, pijačo in ležalnike na plaži, s plačilom kazni radi podpiramo tudi hrvaški proračun.

Za poškodbe krivi kosmatinci Kužki so človekovi najboljši prijatelji. Ko smo žalostni, nas potolažijo, ko smo slabe volje, nam ne zamerijo, zvesti so in radi nas imajo. Včasih pa so nam tudi napoti. Ni še čisto znano, kaj se je ta teden dogajalo po državi, a so policisti in gasilci večkrat priskočili na pomoč ljudem, ki so imeli težave s štirinožci. Prvi primer se je v soboto zjutraj zgodil na koprski tržnici, kjer si je starejša ženska zlomila kolk. Kriv je bil prav pes. Ta naj bi ugriznil in na tla zrušil gospo, ki se je ob nesrečnem padcu poškodovala, zaradi česar so jo odpeljali v bolnišnico. Tam sicer sledi ugriza psa niso opazili. Napeto je bilo tudi v Kranju. Tam je najprej občanka padla čez psa (podrobnosti primera policija ni razkrila) in se poškodovala, na pomoč so ji priskočili gasilci in reševalci. Dan kasneje pa je drug kosmatinec povzročil še nesrečo – nenadoma je pritekel na cesto in »pokosil« kolesarja. Na tej točki je morda smiselno podvomiti o stoletja znanem dejstvu – so psi res naši najboljši prijatelji?

Napad morskega zmaja Ne gre za zgodbo iz Igre prestolov, ampak s slovenske obale. Prejšnji petek zjutraj je nič hudega slutečega 58-letnega moškega iz Kranja med ribolovom pičila riba pajek, znana tudi kot morski zmaj. Že po imenu sodeč z njo ni najbolje češenj zobati in tudi moški ni bil vesel njunega snidenja, ki se je s pomočjo pomorske policije končalo v izolski bolnišnici. Da lahko riba piči, smo v redakciji vedeli na osnovi primera smrti zabavnega Steva Irwina, ki ga je pred petnajstimi leti v prsni koš pičil skat in ga ubil. Presenetilo pa nas je, da so take ribe tudi pri nas. Gre za eno najbolj strupenih rib v Jadranu, ki prek strupenih bodic v telo tarče spusti strup. Sledijo hude bolečine, včasih bruhanje, v izjemnih primerih celo mišična paraliza ali smrt. V času drstenja iz globin priplava v plitvine in se skrije v mivki, iz katere molijo le oči in nevarni trni. Baje je zelo požrešna riba, rada se prime na trnek, za svojo velikost pa se ribičem zelo dobro upira. Dobra naj bi bila tudi na krožniku.

Srnjak na potepu Dva policista in lovec pridejo pred staro pediatrično kliniko… Zveni kot začetek kakšnega vica, ampak to se je pred dnevi res zgodilo. Iskali so srnjaka, ki je iz gozda na Golovcu priskakljal pogledat, kaj se dogaja v dolini. Po naših informacijah je bil videti kar dobro razpoložen. Upamo, da simpatičnega srnjaka policisti niso oglobili in so ga le varno pospremili domov.