Paris Hilton je noseča

Paris Hilton in njen zaročenec, sicer že četrti (zanimivo, poročila se ni nikoli), Carter Reum pričakujeta otroka. S tem se je bogati dedinji pri 40 letih uresničila ena največjih želja, saj je že nekaj časa ponavljala, kako zelo si želi imeti otroka, po možnosti dvojčka, deklico in dečka. Januarja sta z zaročencem objavila tudi, da bo odšla na umetno oploditev. Par se je po objavi novice sicer zavil v molk in vsega skupaj ne komentira, nazadnje pa je Paris Hilton o otrocih govorila pred slabim letom dni, ko je bila gostja podkasta LadyGang. »Če bom imela deklico, imava že izbrano ime London, še vedno pa se nisva poenotila glede imena za dečka. Odločitev bo težka,« je povedala Hiltonova, ki je spregovorila tudi o poroki s svojim zaročencem. »Poroka bo zelo zasebna, intimna. To bo dan kot iz sanj in ki ga zdaj, ko sem končno našla svojega princa, ne morem dočakati. Prav tako se veselim, da bova skupaj dočakala starost.« Paris je v zvezi s Carterjem Reumom od aprila 2019, spoznala pa sta se prek skupnih prijateljev, ki so menili, da sta popolnoma kompatibilna. To je tudi Parisina prva zveza po tisti z igralcem Chrisom Zylkom, s katerim sta bila prav tako zaročena.