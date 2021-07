»Devetdeset odstotkov umetnikov pri nas je svobodnih umetnikov, ki so se v času korone znašli na robu. Vsi so pozabili na njih, v prvi plan pa so prišli nekateri… iščem besedo, da koga ne užalim… Saj vsi vedo, koga mislim, kdo je najbolj izpostavljen, komu se daje poudarek in kakšne so besede, ki jih ti izgovarjajo. Osnovne vrednote so se povsem porušile,« je povedala igralka, sicer žena enega najboljših evropskih košarkarjev Miloša Teodosića, in dodala, da se zgrozi ob misli, da so za nove generacije idoli različne »zvezde« resničnostih šovov. »Redkokdaj je na naslovni strani kakšen pravi umetnik, pa še to le v primeru, če se mu je kaj zgodilo v zasebnem življenju, in ne zaradi kakšnega dosežka na umetniškem področju. Zato tudi sama ne dajem več izjav v zvezi s svojim zasebnim življenjem. V redu, če se zapiše dve, tri vrstice, vse, kar je več od tega, pa je neokusno,« je še dodala Jelisaveta Orašanin.